Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Начался выбор специальностей в магистратуру вузов и Национальной академии наук Азербайджана на 2018/2019 учебный год.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, отбор продлится 8-18 июня.

К выбору специальностей допускаются бакалавры, успешно прошедшие два тура вступительного экзамена в магистратуру и конкурсный отбор.

Каждый бакалавр может выбрать до 20 кодов специальностей в соответствии с программой экзамена на государственной и платной основе. Выбранные специальности должны соответствовать программе, по которой бакалавр сдавал экзамен.

Количество и последовательность кодов выбирается самим бакалавром. Последовательность специальностей в заявлении при конкурсе берется за юридическую основу, бакалавр размещается в первую из списка специальностей соответственно проходному баллу.

Магистры, обучавшиеся за счет государства, могут указать только те коды, по которым осуществляется платное обучение по специальности.

Бакалавры, сдавшие иностранный язык на персидском или арабском языках, могут выбрать специальности, относящиеся к программам №38 и 46.

На магистратуру НАНА прием осуществляется только по госзаказу совместно в азербайджанском и русском секторах.

Магистратуру в академии МЧС и полицейской академии могут выбрать только выпускники этих учебных заведений.

Иностранцы и лица без гражданства, если иное не предусмотрено в законодательстве и межгосударственных соглашениях, могут выбирать места только на платной основе.

Прием осуществляется по сумме баллов, набранных на 1 и 2 этапах конкурса.