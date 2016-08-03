​Набравшая 690 баллов Роя Гадимли: Добыча нефти была мечтой моего детства

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Одной из абитуриенток, выбравших Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН) и набравших высокий балл на вступительном экзамене, проведенном по первой группе специальностей, является Гадимли Роя Халил гызы. Набрав 690 баллов, она выбрала специальность инженера-химика. Роя родилась в декабре 1998 года в селе Гарадаглы Агдашского района. Начальное образование она получила в Гарадагской сельской школе. В 5-11 классах училась в гимназии с уклоном техническо-гуманитарных и естественных наук имени Максуда Шейхзаде в Агдашском районе. Роя закончила школу с отличием. По ее словам, в школе наибольший интерес у нее вызывали технические предметы, особенно физика и математика.

Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН представляет интервью с Роей Гадимли.

- Как возник интерес к данным предметам?

- Со средней школы я очень люблю математику и физику. Интерес к этим дисциплинам перешел мне от брата, который старше меня на два года. Он также, как и я, очень любил эти предметы. В особенности он привил мне любовь к физике. Мы выросли вместе и всегда были склонны к познанию наук. С детства мечтала стать инженером по нефти и газу, но несмотря на это, я решила выбрать специальность инженера-химика. Интерес к нефтегазовой инженерии перешел ко мне от моего дяди, который работает на море капитаном корабля. Я очень люблю его, поэтому и море, и эта отрасль наполняет мою душу радостью.

- А бушующее море не пугает тебя?

- Нет, это меня не настораживает. Самоотверженная работа требует мужества. Я не считаю себя слабой. Несмотря на то, что в 7 классе я приняла решение стать инженером по нефти и газу в будущем, но сейчас я вижу себя как будущего инженера-химика.

- Был ли у тебя интерес к гуманитарным предметам?

- Мне интересна литература. В частности, среди художественных произведений люблю читать детективы. Особенно мне нравится творчество Чингиза Абдуллаева, многие книги, которого я уже прочитала. Кроме того, я читала детективные произведения Агаты Кристи и Артура Конан Дойла.

- Учиться в БВШН было твоей мечтой…

- С первого дня учреждения БВШН я решила в дальнейшем получить высшее образование именно здесь. Мой выбор был основан на преимуществах Высшей Школы, которые отличают ее от остальных вузов. В первую очередь, меня привлекли престиж и лидерская позиция БВШН. Также я выбрала этот вуз за ведение высокого уровня образования, организацию производственной практики на самом высоком уровне для студентов и в целом, за созданную здесь социально-образовательную среду. Хотя учиться здесь очень сложно, но невзирая на это, я готова приложить все свои усилия. Насколько мне известно, в первый учебный год я буду изучать английский язык, что стимулирует меня на обогащение своих знаний по иностранному языку. Я верю в себя.

- Будучи инженером-химиком, где ты себя видишь в будущем?

- Добыча нефти была мечтой моего детства, поэтому я хотела стать инженером по нефти и газу. Но сейчас я выбрала специальность инженера-химика. В дальнейшем планирую работать на нефтеперерабатывающем заводе, где буду определять состав нефти.