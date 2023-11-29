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Министр: За последние годы было проведено достаточно структурных реформ в сфере образования

Министр: За последние годы было проведено достаточно структурных реформ в сфере образования Основной вопрос состоит в том, сколько новых продуктов может создать научное сообщество. Важно найти ответ на вопрос, насколько необходим продукт, полученный в результате научной деятельности. То есть главный вопрос - представить научный продукт.
Наука и образование
29 ноября 2023 г. 12:06
Министр: За последние годы было проведено достаточно структурных реформ в сфере образования

Основной вопрос состоит в том, сколько новых продуктов может создать научное сообщество. Важно найти ответ на вопрос, насколько необходим продукт, полученный в результате научной деятельности. То есть главный вопрос - представить научный продукт.

Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев во время выступления на общем собрании Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Министр сказал, что необходимо создать механизм, способный определять научную деятельность.

"За последние годы было проведено достаточно структурных реформ. Открытия и изобретения важны для науки", - сказал Амруллаев.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Elmi fəaliyyəti ölçə bilən mexanizm qurulmalıdır"

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