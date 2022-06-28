Министр образования: Мы не хотим потерять хороших учителей и получить плохих директоров

"На должности директоров школ претендует большое количество учителей. Но среди них не так много подходящих кандидатов".
Как сообщает Карабахское бюро Report, об этом во время поездки в Мингячевир заявил журналистам министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
По его словам, чтобы стать директором школы, очень важно соответствовать этой должности: "У нас есть очень хорошие учителя, и некоторые из них хотят стать директорами школ. Как учителя они прекрасно справляются со своими обязанностями, но потенциала директора в них мы не видим. Мы не хотим потерять хорошего педагога и получить плохого директора. Поэтому в настоящее время в этом направлении проводится определенная работа".