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Министр образования: Мы не хотим потерять хороших учителей и получить плохих директоров

Министр образования: Мы не хотим потерять хороших учителей и получить плохих директоров "На должности директоров школ претендует большое количество учителей. Но среди них не так много подходящих кандидатов".
Наука и образование
28 июня 2022 г. 15:55
Министр образования: Мы не хотим потерять хороших учителей и получить плохих директоров

"На должности директоров школ претендует большое количество учителей. Но среди них не так много подходящих кандидатов".

Как сообщает Карабахское бюро Report, об этом во время поездки в Мингячевир заявил журналистам министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По его словам, чтобы стать директором школы, очень важно соответствовать этой должности: "У нас есть очень хорошие учителя, и некоторые из них хотят стать директорами школ. Как учителя они прекрасно справляются со своими обязанностями, но потенциала директора в них мы не видим. Мы не хотим потерять хорошего педагога и получить плохого директора. Поэтому в настоящее время в этом направлении проводится определенная работа".

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Версия на азербайджанском языке Təhsil naziri: "Bəzi müəllimlərin direktor olmasını istəmirik"

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