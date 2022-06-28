Министр образования: Мы не хотим потерять хороших учителей и получить плохих директоров

"На должности директоров школ претендует большое количество учителей. Но среди них не так много подходящих кандидатов".

"На должности директоров школ претендует большое количество учителей. Но среди них не так много подходящих кандидатов".

Как сообщает Карабахское бюро Report, об этом во время поездки в Мингячевир заявил журналистам министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По его словам, чтобы стать директором школы, очень важно соответствовать этой должности: "У нас есть очень хорошие учителя, и некоторые из них хотят стать директорами школ. Как учителя они прекрасно справляются со своими обязанностями, но потенциала директора в них мы не видим. Мы не хотим потерять хорошего педагога и получить плохого директора. Поэтому в настоящее время в этом направлении проводится определенная работа".