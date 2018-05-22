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    Малейка Аббасзаде сделала предупреждение абитуриентам

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    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ "К сожалению, некоторые абитуриенты приходят на второй экзамен, то есть летом, чтобы нарушить порядок".

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

    Она отметила, что будут аннулированы результаты первого экзамена абитуриентов, нарушивших правила на экзамене летом: "Результаты абитуриентов, нарушивших правила на летнем или весеннем экзамене будут аннулированы, у нарушителей в этом году не будет какого-либо результата по экзамену".

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