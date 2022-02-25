Малейка Аббасзаде обратилась к абитуриентам

Председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде обратилась к абитуриентам.

Председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде обратилась к абитуриентам.

Как сообщает Report, она напомнила, что Кабинет министров утвердил изменения по созданию подгрупп TC и DT в III группе специальностей.

Абитуриенты, желающие участвовать в конкурсе специальностей "Международные отношения" и "Регионоведение", включенных в подгруппу TC, на втором этапе экзамена наряду с азербайджанским (русским) языком и историей будут сдавать географию, а абитуриенты, желающие участвовать в конкурсе других специальностей, включенных в подгруппу DT - литературу".

По словам председателя ГЭЦ, для участия в конкурсе специальностей, входящих в обе подгруппы, абитуриенты должны будут на втором этапе сдать дополнительный экзамен по географии после сдачи экзамена по азербайджанскому (русскому) языку, истории и литературе: "При заполнении электронного заявления в III группу специальностей у них есть возможность выбрать в своем заявлении одну из двух подгрупп или обе подгруппы в соответствии со своими пожеланиями".