Стало известно, кому пойдут на уступки при приеме в докторантуру в Азербайджане

В октябре этого года были внесены изменения в "Правила создания докторантуры и приема в докторантуру".

Как сообщает Report, об этом сообщил министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на XXIII Республиканской научной конференции докторантов и молодых исследователей, проходящей в Азербайджанском университете архитектуры и строительства в Баку.

По словам министра, при приеме в докторантуру планируется проведение централизованного экзамена по иностранному языку Государственным экзаменационным центром, экзамена по философии - в одном или нескольких учебных и научных заведениях: ''Лица, имеющие международные сертификаты, подтверждающие знание иностранных языков, будут освобождены от приемного экзамена по иностранному языку. Думаю, это изменение очень важно, поскольку без знания иностранных языков невозможно выйти на научные рынки, использовать новые достижения".