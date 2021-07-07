ГЭЦ: 14 и 15 июля состоятся вступительные экзамены

Государственный экзаменационный центр Азербайджана обратился к абитуриентам, которые примут участие во вступительных экзаменах 14 и 15 июля.

Государственный экзаменационный центр Азербайджана обратился к абитуриентам, которые примут участие во вступительных экзаменах 14 и 15 июля.

Как сообщили Report в ГЭЦ, участники могут распечатать "Пропускной лист на экзамен" на сайте ГЭЦ.

14 июля ГЭЦ проведет вступительный экзамен по III группе специальностей, 15 июля – по II группе специальностей.

Экзамены пройдут в Баку, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Абшероне, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Агджебеди, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

Экзамен начнется в 10:00. За 15 минут до начала экзамена в 09:45 завершится пропускной режим, пришедшие позже на экзамен допущены не будут.