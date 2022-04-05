В Азербайджане отклонены 27 обращений по признанию дипломов зарубежных вузов

Агентство по обеспечению качества в образовании опубликовало статистику обращений на признание дипломов зарубежных вузов за март.

Агентство по обеспечению качества в образовании опубликовало статистику обращений на признание дипломов зарубежных вузов за март.

Как сообщили Report в Агентстве, в прошлом месяце было одобрено 71 из 98 обращений, выданы соответствующие сертификаты, обращения 27 человек отклонены.

Обращения 17 человек отклонили из-за неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 4 - недостаточного периода пребывания на территории страны обучения, 3 – несоответствия минимальному сроку пребывания в стране обучения и неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 3 - по другим причинам.

В соответствии со статистикой обращений по странам, 31 из них поступил из России, 30 - Украины, 18 - Турции, 7 - Грузии, 3 – Латвии, 9 - из других стран.

Что касается наиболее востребованных специальностей, то 12 обращений поступили по юриспруденции, 7 – по экономике, 6 – по менеджменту, 6 – по медицине, 4 – по финансам и кредиту.