Bloomberg: Великобритания и Швейцария решили заниматься наукой вдвоем без ЕС

Великобритания и Швейцария подписали соглашение о сотрудничестве в сфере научных исследований и инновационных технологий.

Великобритания и Швейцария подписали соглашение о сотрудничестве в сфере научных исследований и инновационных технологий.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Обе страны являются крупными европейскими научными и медицинскими центрами, но при этом не входят в Евросоюз, и потому не участвуют в его программе финансирования научных исследований Horizon Europe. Поэтому было решено подписать отдельное двухстороннее соглашение.

Согласно совместному заявлению, две страны, в которых находятся 10 из 20 лучших университетов Европы, подписали меморандум о взаимопонимании, который будет способствовать сотрудничеству в области биомедицинских наук, энергетических технологий, искусственного интеллекта и космоса, а также коммерциализации этих сфер. Великобритания, которая хочет стать ведущим мировым центром разработки лекарств, заявила, что опыт Швейцарии в области неврологии и вакцин, квантовых технологий, экологических технологий, космоса и термоядерного синтеза делает ее "ключевым стратегическим партнером".

В рамках соглашения Швейцарский национальный научный фонд и британский инновационный центр UKRI будут инвестировать в совместные проекты в различных областях, включая биологические науки и медицину.