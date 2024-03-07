Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в сфере высшего образования

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили перспективы сотрудничества в сфере науки и высшего образования.
Как сообщает Report, обсуждения проходили на встрече сотрудников Государственного агентства по науке и высшему образованию с прибывшей в Азербайджан делегацией Министерства образования Королевства Саудовская Аравия.
Стороны обсудили также возможность разработки совместных стипендиальных программ, обмен студентами и преподавателями.
В рамках визита саудовская делегация побывала в ряде высших учебных заведений Азербайджана для обсуждения возможностей развития сотрудничества.