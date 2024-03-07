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Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в сфере высшего образования

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в сфере высшего образования Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили перспективы сотрудничества в сфере науки и высшего образования.
Наука и образование
7 марта 2024 г. 19:17
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в сфере высшего образования

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили перспективы сотрудничества в сфере науки и высшего образования.

Как сообщает Report, обсуждения проходили на встрече сотрудников Государственного агентства по науке и высшему образованию с прибывшей в Азербайджан делегацией Министерства образования Королевства Саудовская Аравия.

Стороны обсудили также возможность разработки совместных стипендиальных программ, обмен студентами и преподавателями.

В рамках визита саудовская делегация побывала в ряде высших учебных заведений Азербайджана для обсуждения возможностей развития сотрудничества.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Saudi Arabia discuss joint organization of scholarship programs
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında təqaüd proqramlarının birgə təşkili müzakirə edilib

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