Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в сфере высшего образования

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили перспективы сотрудничества в сфере науки и высшего образования.

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили перспективы сотрудничества в сфере науки и высшего образования.

Как сообщает Report, обсуждения проходили на встрече сотрудников Государственного агентства по науке и высшему образованию с прибывшей в Азербайджан делегацией Министерства образования Королевства Саудовская Аравия.

Стороны обсудили также возможность разработки совместных стипендиальных программ, обмен студентами и преподавателями.

В рамках визита саудовская делегация побывала в ряде высших учебных заведений Азербайджана для обсуждения возможностей развития сотрудничества.