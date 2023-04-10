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20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение

20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение Первое солнечное затмение 2023 года будет зарегистрировано 20 апреля.
Наука и образование
10 апреля 2023 г. 08:45
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение

Первое солнечное затмение 2023 года будет зарегистрировано 20 апреля.

Как передает Report со ссылкой на кафедру астрофизики факультета физики Бакинского государственного университета, во время гибридного солнечного затмения наблюдается кольцевое или полное солнечное затмение, в зависимости от местоположения наблюдателя вдоль центральной траектории затмения из-за кривизны поверхности Земли.

В большинстве случаев гибридные затмения начинаются как кольцевые, затем переходят в полные затмения, а затем снова в кольцевые.

Затмение начнется 20 апреля в 05:34:22 по бакинскому времени и завершится в 10:59:18.

Астрономическое явление продлится 5 часов 25 минут. Пик затмения придется на 08:16:49.

Полное затмение начнется в 06:36:56 и завершится в 09:56:36.

Явление полного затмения займет 3 часа 19 минут 40 секунд. Оно не будет наблюдаться на территории Азербайджана. А вот увидеть астрономическое явление вживую могут жители Южной и Восточной Азии, Австралии, островов в Тихом и Индийском океанах и Антарктиде.

Второе солнечное затмение 2023 года произойдет 14 октября.

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