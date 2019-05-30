2 июня 37 670 учащихся в Азербайджане сдадут выпускные экзамены

2 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет второй этап выпускных экзаменов для учащихся IX классов общеобразовательных школ Баку, Ширвана и Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщили Report в центре, в этот день предусматривается сдача экзамена 37 670 учащимися.

Участники экзамена могут распечатать "пропускной экзаменационный лист" через интернет.

Экзамен начнется в 11:00.

Здесь предусматривается участие 37 670 девятиклассников, 2 739 из которых приходятся на долю Ясамальского района Баку, 4 413 - Бинагадинского, 1 659 - Сабаильского, 3 580 - Хатаинского, 3 044 - Хазарского, 2 299 - Наримановского, 3 110 - Сураханского, 4 948 - Сабунчинского, 2 269 - Насиминского, 2 258 - Гарадагского, 2 496 - Низаминского районов, 388 - Пираллахы, 3 461 - Нахчыванской Автономной Республики, 1 006 - города Ширван).