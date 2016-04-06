Вице-премьер Турции: Мировое сообщество придерживается политики двойных стандартов по Карабаху

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Мировое сообщество придерживается политики двойных стандартов в вопросе карабахского конфликта".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

"Мировое сообщество придерживается политики двойных стандартов в вопросе конфликта в Нагорном Карабахе. К сожалению, требования о скорейшем освобождении Арменией азербайджанских земель почти не озвучиваются на международной арене. Если бы, наоборот, азербайджанцы оккупировали бы армянские земли, то будьте уверены, что этот вопрос был бы урегулирован в течении нескольких лет, и весь мир ополчился бы против Баку. Надеемся, что вскоре ситуация изменится и будут предприняты серьезные усилия для этого", - заявил Куртулмуш в интервью агентству Anadolu.

Турция всегда заявляла, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана и всецело поддерживает позицию Баку, напомнил вице-премьер. По его словам, если даже никто в мире не будет поддерживать Азербайджан, Анкара будет стоять до конца рядом с Баку.

"Выражаем соболезнования семьям погибших и надеемся на мирное урегулирование конфликта", - добавил Куртулмуш.