Штайнмайер: Конфликт в Карабахе должен быть решен в формате МГ ОБСЕ

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Карабахский конфликт не может иметь военного решения. Стороны должны проявить политическую волю и вернуться к переговорам в формате Минской группы ОБСЕ".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном.

Он отметил, что стороны нагорно-карабахского конфликта должны прекратить военные действия и возобновить переговоры в формате Минской группы ОБСЕ.