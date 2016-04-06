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    Штайнмайер: Конфликт в Карабахе должен быть решен в формате МГ ОБСЕ

    Стороны должны проявить политическую волю и вернуться к переговорам в формате Минской группы ОБСЕ

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Карабахский конфликт не может иметь военного решения. Стороны должны проявить политическую волю и вернуться к переговорам в формате Минской группы ОБСЕ".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном.

    Он отметил, что стороны нагорно-карабахского конфликта должны прекратить военные действия и возобновить переговоры в формате Минской группы ОБСЕ.

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