МИД Азербайджана: Проведение с Арменией переговоров в течение более 25 лет - самая большая уступка Азербайджана

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ "Подобными несерьезными и необоснованными заявлениями Армении международная общественность в очередной раз становится свидетелем деструктивной политики данной страны в процессе урегулирования конфликта, которая занимается популизмом и политической авантюрой".

Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Армянская Республика, начавшая и продолжающая по сей день агрессию против Азербайджана и военную оккупацию признанных на международном уровне границ, ответственная за наличие ВС Армении на оккупированных азербайджанских землях, изгнание сотен тысяч азербайджанских граждан с родных земель и несоздание возможности для их возвращения и использования своей собственности, полностью несет международную ответственность за случившееся и продолжающееся нарушение международного права. Стороной конфликта, несущей международную юридическую ответственность за применение силы против Азербайджана и военную оккупацию азербайджанских земель, является именно Армянская Республика. Проведение с захватнической страной, Арменией, переговоров в течение более 25 лет – самая большая уступка Азербайджана.

Не повторяя ошибки бывшего режима Армении, прекращением политики этнической чистки и выводом с оккупированных азербайджанских земель своих войск в соответствии с требованием резолюций Совбеза ООН в регионе можно обеспечить устойчивый мир и безопасность. Чем быстрее Армения осознает эту реальность, тем быстрее в регионе будет установлен мир", - отметил Х.Гаджиев.