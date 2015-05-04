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    ​Грузия не признает "выборы" в Нагорном Карабахе

    МИД: Проведение т.н. парламентских выборов на оккупированных территориях Азербайджана - серьезное нарушение международного права

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Официальный Тбилиси не намерен признавать так называемые "парламентские выборы" в Нагорном Карабахе. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Грузии. 

    В нем отмечается, что прошедшие  в нагорно-карабахском регионе "выборы"  не имеют легитимности.

    Согласно заявлению, проведение  так называемых "парламентских выборов" на оккупированных азербайджанских территориях - серьезное нарушение международного права.

    В МИД Грузии также выразили надежду, что стороны будут продолжать усилия, направленные на скорейшее мирное урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

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