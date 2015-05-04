​Грузия не признает "выборы" в Нагорном Карабахе

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Официальный Тбилиси не намерен признавать так называемые "парламентские выборы" в Нагорном Карабахе. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Грузии.

В нем отмечается, что прошедшие в нагорно-карабахском регионе "выборы" не имеют легитимности.

Согласно заявлению, проведение так называемых "парламентских выборов" на оккупированных азербайджанских территориях - серьезное нарушение международного права.

В МИД Грузии также выразили надежду, что стороны будут продолжать усилия, направленные на скорейшее мирное урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.