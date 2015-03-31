​Армянские вооруженные формирования 37 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 37 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ВС Азербайджана в селе Алибейли Товузского района с позиций в селе Айгепар Бердского района, а позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе с безымянных высот на территории Красносельского района Армении.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Гюлистан, Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Чилябюрт, Гёйарх Тертерского района, Юсифджанлы, Шихлар, Шураабад, Давахирли, Ширванлы, Новрузлу Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Горадиз, Ашаги Сейидахмедли, Физулинского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.