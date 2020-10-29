В ООН осудили удар по жилым районам Барды

Стефан Дюжаррик: "Подобным нападениям не может быть никаких оправданий"

В ООН осуждают обстрелы жилых районов в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами, в частности – удар по азербайджанскому городу Барда. Как сообщает Report, об этом на брифинге в Нью-Йорке заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы решительно осуждаем все нападения на населенные районы, затронутые конфликтом, в том числе удар по городу Барда, в результате которого, по сообщениям, много людей погибли и получили ранения... Подобным нападениям не может быть никаких оправданий», – сказал С. Дюжаррик.

Пресс-секретарь вновь напомнил о призыве главы ООН к сторонам конфликта соблюдать режим прекращения огня в гуманитарных целях и выполнять свои обязательства по защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

28 октября в результате обстрела вооруженными силами Армении запрещенными международным правом кассетными ракетами мирного населения и торговых объектов в городе Барда погиб 21 человек, около 70 получили ранения.