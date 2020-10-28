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Число погибших при ракетном обстреле Барды возросло до 14 , более 40 получили ранения

Число погибших при ракетном обстреле Барды возросло до 14 , более 40 получили ранения Генеральная прокуратура Азербайджана распространила официальное заявление в связи с ракетной атакой Армении на город Барда
Нагорно-карабахский конфликт
28 октября 2020 г. 14:40
Число погибших при ракетном обстреле Барды возросло до 14 , более 40 получили ранения

Число погибших при ракетном обстреле Барды возросло до 14 человек, более 40 человек получили ранения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.

14:37

Генеральная прокуратура Азербайджана распространила официальное заявление в связи с ракетной атакой Армении на город Барда.

Как сообщили Report в прокуратуре, 28 октября 2020 года около 13 часов в результате нанесения вооруженными формированиями противника ударов с применением запрещенных международным правом кассетных бомб по территории в городе Барда, где расположены торговые объекты и находились мирные люди, погибли 3 человека, несколько человек получили ранения, а также нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам, расположенным в городе.

В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях следственные мероприятия с уточнением списка пострадавших лиц.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Bərdəyə hücumu ilə bağlı Baş Prokurorluqdan rəsmi açıqlama

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