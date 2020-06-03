В Карабахе перевернулся автомобиль с армянскими военнослужащими

В Карабахе перевернулся автомобиль с армянскими военнослужащими

3 июня, 2020 18:54

https://report.az/storage/news/ce29eaf0c7e0a8e92ed5d209a18a1538/253ba7ba-4d15-45ab-bb5f-eb38e6ec89cb_292.jpg В результате ДТП, произошедшего на территории оккупированного Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, скончался армянский военнослужащий. Как сообщает Report, информацию распространил "Sputnik Armeniya". Инцидент отмечен 3 июня во вторую половину дня. При транспортировке военнослужащих перевернулся автомобиль марки "УРАЛ". В результате ДТП погиб Саркис Гулян 2001 года рождения, 4 военнослужащих ранены. Пострадавшие военнослужащие помещены в Ханкендинский госпиталь. Причина инцидента выясняется.

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