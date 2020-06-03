В Карабахе перевернулся автомобиль с армянскими военнослужащими

В результате ДТП, произошедшего на территории оккупированного Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, скончался армянский военнослужащий.
Как сообщает Report, информацию распространил "Sputnik Armeniya".
Инцидент отмечен 3 июня во вторую половину дня. При транспортировке военнослужащих перевернулся автомобиль марки "УРАЛ". В результате ДТП погиб Саркис Гулян 2001 года рождения, 4 военнослужащих ранены. Пострадавшие военнослужащие помещены в Ханкендинский госпиталь.
Причина инцидента выясняется.