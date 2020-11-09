Уничтожены огневая точка и личный состав противника

В ночь с 8 на 9 ноября минометный расчет 10-й горнострелковой дивизии армянских вооруженных сил, занявший позицию на огневой точке в пункте Улу Гарабей (бывший Метсшен) Тертерского района, подвергл обстрелу позиции Азербайджанской армии. Точным ударом наш

В ночь с 8 на 9 ноября минометный расчет 10-й горнострелковой дивизии армянских вооруженных сил, занявший позицию на огневой точке в пункте Улу Гарабей (бывший Метсшен) Тертерского района, подвергл обстрелу позиции Азербайджанской армии. Точным ударом наших подразделений были уничтожены миномет и его расчет на этой огневой точке.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

Подразделения Азербайджанской армии прицельным огнем также уничтожили 1 танк Т-72 вблизи поселка Тонашен и личный состав противника, передвигающийся на Ходжавендском направлении фронта.