О нас
Report Georgia
Аудио новости

Уничтожены огневая точка и личный состав противника

Уничтожены огневая точка и личный состав противника В ночь с 8 на 9 ноября минометный расчет 10-й горнострелковой дивизии армянских вооруженных сил, занявший позицию на огневой точке в пункте Улу Гарабей (бывший Метсшен) Тертерского района, подвергл обстрелу позиции Азербайджанской армии. Точным ударом наш
Нагорно-карабахский конфликт
123
9 ноября 2020 г. 11:23
Уничтожены огневая точка и личный состав противника
0 : 00
0 : 00

В ночь с 8 на 9 ноября минометный расчет 10-й горнострелковой дивизии армянских вооруженных сил, занявший позицию на огневой точке в пункте Улу Гарабей (бывший Метсшен) Тертерского района, подвергл обстрелу позиции Азербайджанской армии. Точным ударом наших подразделений были уничтожены миномет и его расчет на этой огневой точке.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

Подразделения Азербайджанской армии прицельным огнем также уничтожили 1 танк Т-72 вблизи поселка Тонашен и личный состав противника, передвигающийся на Ходжавендском направлении фронта.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Enemy's firing point, personnel destroyed
Версия на азербайджанском языке Düşmənin atəş nöqtəsi və şəxsi heyəti məhv edildi

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
7 ноября 2020 г. 13:11
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
6 ноября 2020 г. 09:39
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
5 ноября 2020 г. 15:02
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
5 ноября 2020 г. 11:27
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
2 ноября 2020 г. 15:23
Вражеский снаряд попал в дом в Агдаме
ФотоВражеский снаряд попал в дом в Агдаме
2 ноября 2020 г. 13:44
Армяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
ФотоАрмяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
31 октября 2020 г. 12:09
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
30 октября 2020 г. 17:06
Обломки выпущенных по Барде ракет Смерч
ФотоОбломки выпущенных по Барде ракет "Смерч"
29 октября 2020 г. 10:36
Второй террор Барды со стороны Армении
ФотоВторой террор Барды со стороны Армении
28 октября 2020 г. 17:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi