Сиявуш Новрузов: Взятие под контроль Погранвойсками территорий на границе с Арменией - продолжение начатого процесса

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"Выдвижение боевых позиций Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана в части госграницы с Арменией, пролегающей по территории Газахского и Акстафинского районов, является продолжением начатого процесса. Азербайджанская армия и до этого брала под контроль определенные территории. Этот процесс продолжается. Как вы знаете, на вражеской стороне у нас есть село, оно сожжено… Одним словом, мы должны подготовиться, находиться в состоянии боеготовности для освобождения наших земель".

Об этом Report заявил заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан", председатель комитета Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов.

С.Новрузов напомнил, что несколько дней назад участвовал в церемонии принятия присяги молодыми солдатами: "Мы осмотрели столовые. Хотел бы особо отметить, что очень важно в воинских частях некоторые работы поручать гражданским лицам, поскольку эти работы не должны выполнять солдаты. Например, сюда входит приготовление еды и пр.".

Представитель ПЕА отметил, что Азербайджанская армия сформирована на высоком уровне: "По поручению Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева все вопросы находят свое решение. Это видно по работам, направленным на усиление материально-технической базы, и в повышении боевого духа солдат. Воинские части обеспечиваются продовольствием на высоком уровне".

С.Новрузов подчеркнул, что руководящий состав Министерства обороны регулярно осматривает воинские части, едет на передовую: "Это воодушевляет и солдат, и родителей. Негативные материалы об армии полны лжи и клеветы. Развитие в Азербайджанской армии налицо. Азербайджанская армия полностью соответствует стандартам НАТО. Этот процесс продолжается".