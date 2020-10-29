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Перестрелка между армянскими военными, есть убитые и раненые

Перестрелка между армянскими военными, есть убитые и раненые Erməni hərbçiləri arasında atışma olub, ölən və yaralananlar var
Нагорно-карабахский конфликт
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29 октября 2020 г. 17:27
Перестрелка между армянскими военными, есть убитые и раненые

Конфликт между добровольцами и резервистами, переброшенными на позиции 7-го горнострелкового полка противника, завершился вооруженным столкновением. Есть убитые и раненые.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

"Высшее командование проинформировано о том, что личный состав, выдвигавшийся в направлении населенного пункта Сос Ходжавендского района, отказался подчиниться командованию и выполнить приказ, а также покинул этот район. Принятые меры по возвращению этих военнослужащих на свои позиции оказались безрезультатными", - отметили в минобороны.

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Версия на азербайджанском языке Erməni hərbçiləri arasında atışma olub, ölən və yaralananlar var

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