Перестрелка между армянскими военными, есть убитые и раненые

Erməni hərbçiləri arasında atışma olub, ölən və yaralananlar var

Конфликт между добровольцами и резервистами, переброшенными на позиции 7-го горнострелкового полка противника, завершился вооруженным столкновением. Есть убитые и раненые.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

"Высшее командование проинформировано о том, что личный состав, выдвигавшийся в направлении населенного пункта Сос Ходжавендского района, отказался подчиниться командованию и выполнить приказ, а также покинул этот район. Принятые меры по возвращению этих военнослужащих на свои позиции оказались безрезультатными", - отметили в минобороны.