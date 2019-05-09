Фильм "Карабах: наследие наших предков" размещен на YouTube - ВИДЕО

Фильм "Карабах: наследие наших предков" размещен на YouTube, передает Report.

Напомним, что картина снята Центром информационно-коммуникационных технологий "Виртуальный Карабах" при содействии министерства молодежи и спорта и Института истории Национальной академии наук Азербайджана. Он доступен на трех языках – азербайджанском, русском и английском.

Главным консультантом документальной картины является директор Института истории НАНА, член Милли Меджлиса, академик Ягуб Махмудов, автором идеи и директором проекта - Нуреддин Мехтиев, авторами сценария – ученые-историки Назим Мустафа и Рамин Ализаде, а режиссером-постановщиком - Теймур Наджафзаде.