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Фильм "Карабах: наследие наших предков" размещен на YouTube - ВИДЕО

​Фильм "Карабах: наследие наших предков" размещен на YouTube

Фильм "Карабах: наследие наших предков" размещен на YouTube, передает Report.

Напомним, что картина снята Центром информационно-коммуникационных технологий "Виртуальный Карабах" при содействии министерства молодежи и спорта и Института истории Национальной академии наук Азербайджана. Он доступен на трех языках – азербайджанском, русском и английском.

Главным консультантом документальной картины является директор Института истории НАНА, член Милли Меджлиса, академик Ягуб Махмудов, автором идеи и директором проекта - Нуреддин Мехтиев, авторами сценария – ученые-историки Назим Мустафа и Рамин Ализаде, а режиссером-постановщиком - Теймур Наджафзаде.

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