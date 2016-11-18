Баку принял предложение Парижа провести министерскую встречу по Карабаху

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял предложение Франции провести министерскую встречу по Нагорному Карабаху в рамках СМИД ОБСЕ 8 декабря в Гамбурге.

Как передает Report, об этом сообщает AZERTAC.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и глава МИД Франции Жан-Марк Эйро в четверг обсудили нагорнокарабахский конфликт. Ранее американский сопредседатель Минской группы (МГ) ОБСЕ Джеймс Уорлик сообщил, что встреча глав МИД Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Мамедъярова состоится в начале декабря в Гамбурге. В рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в Карабахе.

"Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял предложение Франции по проведению встречи на уровне министров иностранных дел в формате "3+2" (сопредседатели Минской группы ОБСЕ и главы МИД Азербайджана и Армении) в рамках СМИД ОБСЕ восьмого декабря в Гамбурге", — сообщает министерство.

Как указано в сообщении, министры отметили важность продолжения переговорного процесса для скорейшего достижения политического урегулирования конфликта.

"В ходе встречи стороны также обсудили нынешнее состояние и перспективы двусторонних связей в политической, экономической, культурной сферах и сфере образования между Азербайджаном и Францией и выразили удовлетворение продолжительным развитием отношений между странами во всех сферах. Министры также поприветствовали решение Совета Евросоюза (ЕС) о выдаче мандата Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном. Они отметили, что данное решение придаст новый импульс развитию отношений между Азербайджаном и ЕС", — уточняет внешнеполитическое ведомство.

Как добавляет пресс-служба, Мамедъяров также встретился с новым сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти.

О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и международного развития Франции Ж.-М.Эйро