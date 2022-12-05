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В Шамахинском районе выпал первый снег

В Шамахинском районе выпал первый снег В Шамахинском районе выпал первый снег.
Мультимедиа
5 декабря 2022 г. 15:00
В Шамахинском районе выпал первый снег

В Шамахинском районе выпал первый снег.

Как сообщает Report, снег, начавшийся рано утром, продолжается по настоящее время.

Отметим, что на сегодняшний день снег идет не только в Шамахинском районе, но и в других районах страны. В горных районах Азербайджана существует вероятность обледенения дорог из-за морозов.

Так, согласно Национальной гидрометеорологической службы на 12:00 5 декабря, в Дашкесанском, Кедабекском, Нафталанском, Гянджинском, Шамкирском, Агстафинском, Балакенском, Огузском, Габалинском, Загатальском, Шекинском, Исмаиллинском, Шамахинском, Губинском, Шабранском, Тертерском, Ярдымлинском районах идет снег.

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