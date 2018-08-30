В Баку сносят незаконные объекты - ВИДЕО

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Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Исполнительная власть города Баку сносит незаконно построенные придорожные объекты, мешающие движению пешеходов.

Report представляет вниманию читателей видеоматериал о сносе этих объектов.

Напомним, что эти работы стартовали сегодня близ Украинского круга в Хатаинском районе Баку. Стоит отметить, что рабочая группа, сформированная в бакинской мэрии, уже провела рейды по всем районам столицы, выявив незаконные постройки и объекты.