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    В Баку сносят незаконные объекты - ВИДЕО

    © Report/Elçin Murad

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Исполнительная власть города Баку сносит незаконно построенные придорожные объекты, мешающие движению пешеходов.

    Report представляет вниманию читателей видеоматериал о сносе этих объектов. 

    Напомним, что эти работы стартовали сегодня близ Украинского круга в Хатаинском районе Баку. Стоит отметить, что рабочая группа, сформированная в бакинской мэрии, уже провела рейды по всем районам столицы, выявив незаконные постройки и объекты.

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