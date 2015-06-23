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    ​В "Баку-2015" прошла первая встреча азербайджанских баскетболисток - ФОТОРЕПОРТАЖ

    На встрече в Парке Европейских игр наши спортсменки не смогли продемонстрировать серьезное сопротивление

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I Европейских играх стартовали баскетбольные соревнования 3x3 мужских и женских команд.

    Как сообщает Report, женская сборная Азербайджана встретилась с командой Швейцарии.

    Главным тренером нашей сборной в составе Татьяны Денискиной, Ренары Тиффани Рейс, Анейки Хенри и Дины Ульяновой является Татьяна Сложеницина.

    В состав команды-соперницы входят Сара Кершав, Мариэлле Гироуд, Алексиа Рол и Дороти Студер.

    На встрече, начавшейся в 17:10 в Парке Европейских игр, наши баскетболистки не смогли продемонстрировать серьезное сопротивление и проиграли со счетом 11:15.

    Отметим, что на I Европейских играх баскетбольные соревнования 3x3 завершатся 26 июня. Здесь разыграют два комплекта медалей.  

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