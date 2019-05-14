Темные бакинские улицы... - ВИДЕО

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За последние годы в Баку интенсивно развивается дорожная инфраструктура, возводятся мосты и дорожные узлы. Разумеется, эта работа продолжается, капитально ремонтируются улицы и проспекты, облагораживаются и модернизируются здания и парки, ведется работа по благоустройству территорий. На дорогах устанавливаются светофоры и современные осветительные системы. Несмотря на все это, проблемы освещенности столичных улиц все еще не искоренены. Особенно это касается пригорода, который с наступлением темноты погружается во мрак.

Съемочная группа ИА Report убедилась в том, что порой центральные улицы и, как правило, улицы в Бинагади, Ени Гюнешли, Бакыханова и других окраинных поселках практически не освещаются. Предполагается, что это делается ради экономии, однако вреда от нее на поверку оказывается больше, чем пользы. Плохая освещенность дорог оборачивается авариями, тяжелыми ДТП, гибелью пешеходов и грабежами. Большинство горожан и водителей жалуются именно на плохую освещенность дорог.

В интервью Report они признались, что с наступлением сумерек видимость на дороге ухудшается, что приводит к тяжелым ДТП. Они призвали соответствующие структуры серьезно отнестись к проблеме, чтобы в случае аварий не винить во всем водителей.

Эксперт по правилам дорожного движения Эльмеддин Мурадлы заявил Report, что большая часть ДТП в слабо освещенных местностях приходится именно на темное время суток. И на то есть веские причины. Эксперт напомнил о подписанной в прошлом году главой государства "Госпрограмме по безопасности дорожного движения в Азербайджане на 2019-2023 годы", предусматривающей проведение мероприятий, направленных на снижение числа ДТП и устранение уровня вреда, наносимого окружающей среде. Да будет свет!

Корреспондент Орхан Расифоглу

Видео: Рамин Шахбазов, Пейман Ализаде