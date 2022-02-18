Baku TV празднует свою четвертую годовщину

Сегодня интернет-телевидение Baku TV празднует свой день рождения.

Сегодня интернет-телевидение Baku TV празднует свой день рождения.

Как сообщает Report, интернет-телеканал отмечает четвертую годовщину со дня создания.

Baku TV оперативно освещает интересные события в политике, экономике, спорте, шоу-бизнесе, в стране и в мире, завоевывая симпатии зрителей.

В настоящее у Baku TV около 456 000 подписчиков на YouTube.

Принимая во внимание русскоязычную аудиторию, телеканал, постоянно внедряющий инновации, за последний год представил Baku TV Ru, началось утреннее вещание "Салам Баку", расширился штат сотрудников.

За короткий период времени Baku TV стало одним из самых популярных онлайн-телеканалов в стране, поднявшись на первые строчки рейтингов.

Коллектив Информационного агентства Report поздравляет коллег из Baku TV и желает им успехов в деятельности!