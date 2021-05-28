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Бакинское метро готово к приему пассажиров - ВИДЕО

Бакинское метро готово к приему пассажиров - ВИДЕО Согласно решению Кабинета министров, с 06:00 31 мая в Бакинском метрополитене возобновляются пассажирские перевозки. Работа уже почти завершена.
Мультимедиа
28 мая 2021 г. 16:14
Бакинское метро готово к приему пассажиров - ВИДЕО

Согласно решению Кабинета министров, с 06:00 31 мая в Бакинском метрополитене возобновляются пассажирские перевозки. Работа уже почти завершена.

Как сообщает Report, по словам начальника пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияра Мамедова, на территории станций Бакинского метрополитена и в поездах пассажиры должны носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию. Пассажиры, которые неправильно используют медицинскую маску, будут привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством.

Report представляет видеоматериал:

Оператор: Эхтирам Джабиев

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı metrosu sərnişin qəbuluna hazırdır - VİDEO

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