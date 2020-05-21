Бакинский бульвар после снятия запрета на посещение - ВИДЕО

С 00:00 18 мая в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе снято ограничение на посещение бульваров, парков и мест отдыха при условии не собираться в группы больше 10 человек.

Сотрудники Report посетили приморский бульвар и поинтересовались насколько люди следуют правилам.

При входе на бульвар людям рекомендуется надевать маски.

Кроме того, на скамейках размещены плакаты со словами "Соблюдай дистанцию".

Маски преимущественно носят представители пожилого возраста. Некоторые выражают обеспокоенность тем, что люди не соблюдают правила и не носят маски: "Если рекомендуется носить маски, этому должны следовать все".

Напомним, что с 4 мая во всех городах и районах республики, за исключением Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района, а также в Нахчыванской Автономной Республике снято ограничение на посещение бульваров, парков и мест отдыха.