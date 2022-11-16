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Захид Орудж: С ростом числа подобных резолюций сокращается численность армянского народа

Захид Орудж: С ростом числа подобных резолюций сокращается численность армянского народа "С увеличением числа подобных политических резолюций уменьшается численность армянского народа".
Милли Меджлис
16 ноября 2022 г. 13:03
Захид Орудж: С ростом числа подобных резолюций сокращается численность армянского народа

"С увеличением числа подобных политических резолюций уменьшается численность армянского народа".

Как сообщает Report, об этом председатель Комитета по правам человека, руководитель Центра социальных исследований Захид Орудж заявил на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Он отметил, что Отечественная война стала победой не только на военном поле, но и в плане того, что она раскрыла политическое лицо государств:

"Вчерашнее решение Сената Франции - это поражение в 44-дневной войне тех, кто призывал к признанию Карабаха 25 ноября 2020 года. В преамбуле к резолюции содержится ссылка на Устав ООН. Видите, как ответственные за мировую безопасность объединяют народы?

Второй пункт в решении Сената показывает страх перед Турцией. Как и в с случае с Грецией, они хотят скопить войска на границе Армении с Турцией, вывести российскую военную базу из Гюмри и оккупировать Кавказ. Наш народ должен знать, что те, кто стоит за вчерашним решением в Сенате Франции, - они же отдали приказ о кровавом терроре в центре Стамбула. Эти резолюции не меняют результатов Отечественной войны, скорее, это еще один удар по армянскому народу. Потому что от них выигрывает лишь горстка политических авантюристов. Посмотрите на историю, с ростом числа подобных резолюций, сокращается численность армянского народа.

Они даже пригласили в Сенат Франции некого представителя армян Ханкенди. Убедитесь в политическом лицемерии Запада".

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Версия на азербайджанском языке Zahid Oruc: "Bu cür siyasi qətnamələrin sayı artdıqca, erməni xalqının sayı azalır"

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