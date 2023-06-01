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Владелец утилизируемого автомобиля сможет получить скидку на покупку нового отечественного авто

Владелец утилизируемого автомобиля сможет получить скидку на покупку нового отечественного авто Владелец сданного в утилизацию автомобиля по своему выбору сможет получить скидку на покупку нового автомобиля отечественного производства или единовременную выплату.
Милли Меджлис
1 июня 2023 г. 13:14
Владелец утилизируемого автомобиля сможет получить скидку на покупку нового отечественного авто

Владелец сданного в утилизацию автомобиля по своему выбору сможет получить скидку на покупку нового автомобиля отечественного производства или единовременную выплату.

Как сообщает Report, это отражено в новой статье "Особенности применения подтверждающего документа, льготы и единовременной выплаты" к закону "Об отходах производства и потребления".

Согласно проекту, утилизаторы выдают только один подтверждающий документ на каждый утилизируемый автомобиль, а применение скидки не ограничивается категорией приобретаемого нового отечественного автомобиля. Лицо, имеющее подтверждающий документ, может выбрать вместо скидки на приобретение нового отечественного автомобиля единовременную выплату в меньшем размере, определенным соответствующим органом исполнительной власти.

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