В прошлом году в Азербайджане 459 военнослужащих были обеспечены квартирами

В прошлом году в Азербайджане 459 военнослужащим были предоставлены полностью отремонтированные квартиры.

В прошлом году в Азербайджане 459 военнослужащим были предоставлены полностью отремонтированные квартиры.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета на 2022 год".

В проекте отмечается, что на обеспечение жильем военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, безупречно прослуживших 20 календарных лет и более, выделено 35 млн манатов.

За счет указанных средств военнослужащим переданы 459 полностью отремонтированных квартир, из которых 453 в Баку, 6 – в Сумгайыте.