В ММ предложили ужесточить наказание за нарушение карантинного режима

"Каждый гражданин Азербайджана должен следовать наложенным запретам из-за коронавируса".

Как передает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламента сказал председатель комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

М.Гулиев сказал, что несоблюдение правил может вызвать вторую волну вируса: "Поэтому каждый должен осознавать свою ответственность. Господин президент, выступая вчера на открытии больницы модульного типа, коснулся этого вопроса и призвал всех следовать правилам. Все должны следовать этому призыву".

Депутат также предложил ужесточить наказание в отношении нарушителей. Он сказал, что в связи с этим в Кодекс об административных проступках и Уголовный кодекс могут быть внесены поправки: "Нужно проконсультироваться с Оперативным штабом и внести поправки в Кодекс об административных проступках и Уголовный кодекс с тем, чтобы ужесточить наказание".

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала, что все депутаты должны проинформировать своих избирателей с учетом всех рекомендаций: "Им следует дать рекомендации по борьбе с коронавирусом".