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В Милли Меджлисе пройдут слушания на тему возвращения в Западный Азербайджан

В Милли Меджлисе пройдут слушания на тему возвращения в Западный Азербайджан 6 декабря в Милли Меджлисе пройдут общественные слушания на тему "Взгляд молодежи на философию возвращения в Западный Азербайджан", организованные парламентским комитетом по делам молодежи и спорта.
Милли Меджлис
4 декабря 2023 г. 14:54
В Милли Меджлисе пройдут слушания на тему возвращения в Западный Азербайджан

6 декабря в Милли Меджлисе пройдут общественные слушания на тему "Взгляд молодежи на философию возвращения в Западный Азербайджан", организованные парламентским комитетом по делам молодежи и спорта.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На мероприятии затронут вопрос о массовой депортации азербайджанцев с территории нынешней Армении, состоится обмен мнениями о повышении роли молодежи в процессе возвращения в Западный Азербайджан и по другим вопросам.

В слушаниях примут участие депутаты Милли Меджлиса, представители Общины Западного Азербайджана, государственных органов, ученые-юристы, исследователи, представители молодежных организаций, НПО и эксперты.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə Qərbi Azərbaycana qayıdışla bağlı dinləmə keçiriləcək

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