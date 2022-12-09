В Милли Меджлисе принят госбюджет на 2023 год

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении был принят законопроект "О государственном бюджете на 2023 год".
Как передает Report, в госбюджете доходная часть определена в размере 30 млрд 773 млн 978 тыс. манатов, расходная - 33 млрд 353 млн 278 тыс. манатов.
Лимит внутреннего государственного долга утвержден в размере 1 млрд 300 млн манатов, внешнего долга - 750 млн манатов. Лимит дефицита госбюджета предусмотрен в размере 2 млрд 579 млн 300 тыс. манатов.
В Милли Меджлисе принят госбюджет на 2023 годВ Милли Меджлисе принят госбюджет на 2023 год На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении был принят законопроект «О государственном бюджете на 2023 год». Как передает Report, в проекте доходная часть госбюджета определена в размере 30 млрд 773 млн 978 тыс. манатов, расходна
Милли Меджлис
9 декабря 2022 г. 11:47
https://static.report.az/photo/60319c9b-953c-3677-a215-657b5a871f40.jfif
На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении был принят законопроект "О государственном бюджете на 2023 год".
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