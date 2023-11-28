В Азербайджане военнослужащие смогут обучаться в гражданских вузах

В Азербайджане военнослужащие смогут обучаться в гражданских вузах.

В Азербайджане военнослужащие смогут обучаться в гражданских вузах.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок в закон "О статусе военнослужащих".

В связи с отсутствием заочного обучения во многих высших учебных заведениях, действующих на территории Азербайджана, а также в целях пополнения Вооруженных сил профессиональными и образованными кадрами, предлагается внести поправки в закон "О статусе военнослужащих".

Согласно поправкам, военнослужащие смогут обучаться в гражданских учебных заведениях с официального разрешения компетентного органа исполнительной власти.

Законопроект предусматривает также внесение изменений, касающихся пенсионных прав военнослужащих и сроков их службы.