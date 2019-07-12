На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заместитель председателя парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным организациям, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов сделал депутатам замечание.

Как сообщает Report, он сказал, что в ходе заседания были обсуждены поправки к законопроектам, но основной момент не был затронут.

"Основателем этих законов является Гейдар Алиев. Если бы не он, не было бы этих законов, и теперь существует независимый, развитый Азербайджан. У этой страны есть основатель, об этом нужно помнить. Через два дня исполняется 50 лет со дня прихода к власти Гейдара Алиева. Я считаю, что Милли Меджлис должен сделать заявление или обращение в связи с 50-летием прихода к власти Гейдара Алиева", - сказал С.Новрузов.