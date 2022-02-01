Сегодня начинается весенняя сессия Милли Меджлиса

Сегодня, 1 февраля начинается весенняя сессия Милли Меджлиса 2022 года.

Сегодня, 1 февраля начинается весенняя сессия Милли Меджлиса 2022 года.

Как сообщает Report, заседания законодательного органа продлятся до 31 мая.

В повестку первого пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса включены 12 вопросов.

Парламентарии рассмотрят проект постановления о создании Дисциплинарной и Счетной комиссий Милли Меджлиса Азербайджана, поправки к законам "О дорожном движении", "О газоснабжении", "О свободе вероисповедания".

Среди прочих вопросов депутаты парламента обсудят также проекты законов Азербайджана "Об утверждении Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой", "Об утверждении соглашения между правительствами Азербайджана и Сербии о взаимной отмене визовых требований для лиц, имеющих общегражданские паспорта".