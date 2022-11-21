Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национального собрания Вьетнама

В рамках визита в Королевство Камбоджа председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Вуонгом Дином Хью.

В рамках визита в Королевство Камбоджа председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Вуонгом Дином Хью.

Как сообщает Report, на встрече председатель Милли Меджлиса отметила, что между Азербайджаном и Вьетнамом существуют дружественные отношения.

Она заявила, что с момента установления дипломатических отношений между странами прошло 30 лет, и за эти годы отношения в политической сфере развивались.

Председатель Национального собрания Вьетнама сказал, что его страна, как член Движения неприсоединения, придает большое значение сотрудничеству в рамках этой организации.

На встрече также состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.