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Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национального собрания Вьетнама

Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национального собрания Вьетнама В рамках визита в Королевство Камбоджа председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Вуонгом Дином Хью.
Милли Меджлис
21 ноября 2022 г. 20:50
Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национального собрания Вьетнама

В рамках визита в Королевство Камбоджа председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Вуонгом Дином Хью.

Как сообщает Report, на встрече председатель Милли Меджлиса отметила, что между Азербайджаном и Вьетнамом существуют дружественные отношения.

Она заявила, что с момента установления дипломатических отношений между странами прошло 30 лет, и за эти годы отношения в политической сфере развивались.

Председатель Национального собрания Вьетнама сказал, что его страна, как член Движения неприсоединения, придает большое значение сотрудничеству в рамках этой организации.

На встрече также состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Vyetnam Milli Assambleyasının sədri ilə görüşüb

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