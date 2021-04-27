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Сахиба Гафарова: Они заявляют о псевдогеноциде и закрывают глаза на геноцид в Ходжалы

Сахиба Гафарова: Они заявляют о псевдогеноциде и закрывают глаза на геноцид в Ходжалы Европейский суд по правам человека подтвердил, что выражение “геноцид армян” - вовсе не исторический факт, а просто мнение
Милли Меджлис
27 апреля 2021 г. 12:23
Сахиба Гафарова: Они заявляют о псевдогеноциде и закрывают глаза на геноцид в Ходжалы
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"Исторические факты и документы доказывают, что информация о якобы имевшем место массовом уничтожении армян - не более, чем нелепые измышления".

По сообщению Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе выступления на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Спикер напомнила о совершенном армянами геноциде в Анатолии и на территории Южного Кавказа.

"Его совершили армяне, а жертвами были тюрки, азербайджанцы. Вызывают сожаление заявления о псевдогеноциде, звучащие из уст тех, кто закрывает глаза на Ходжалинский геноцид. Европейский суд по правам человека подтвердил, что выражение “геноцид армян” - вовсе не исторический факт, а просто мнение", - отметила С.Гафарова.

С.Гафарова отметила, что Азербайджан всегда будет поддерживать Турцию, против которой развернута кампания в связи с надуманным "геноцидом армян".

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: "Xocalı soyqırımına göz yumanların saxta “soyqırımı” iddiaları təəssüf doğurur"

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