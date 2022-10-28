Сахиба Гафарова: Настало время для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией

После окончания Второй Карабахской войны настало время для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

После окончания Второй Карабахской войны настало время для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на 54-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств в Самарканде.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что заложенные Арменией мины по-прежнему являются одной из самых больших преград при проведении восстановительных работ. По ее словам, в послевоенный период более 260 граждан Азербайджана погибли или же были тяжело ранены в результате разрыва мин.

Спикер подчеркнула, что мины были заложены Арменией как в годы оккупации, так и после войны.