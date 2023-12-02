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Сахиба Гафарова: Азербайджан готов к миру с Арменией

Сахиба Гафарова: Азербайджан готов к миру с Арменией Азербайджан готов к миру с Арменией. Сегодня нет каких-либо препятствий для подписания мирного договора.
Милли Меджлис
2 декабря 2023 г. 11:03
Сахиба Гафарова: Азербайджан готов к миру с Арменией

Азербайджан готов к миру с Арменией. Сегодня нет каких-либо препятствий для подписания мирного договора.

Как сообщает Report, об этом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, находящаяся с официальным визитом в Чехии, заявила на встрече с председателем Палаты депутатов парламента этой страны Маркетой Пекаровой Адамовой.

Она отметила, что несмотря на оккупацию своих территорий, Азербайджан приложил немалые усилия для обеспечения долгосрочного мира в регионе, предложив Армении после 44-дневной Отечественной войны в 2020 году подписать мирный договор, основанный на 5 принципах международного права.

Председатель Палаты депутатов Маркета Пекарова Адамова выразила поддержку Чешской Республики мирным переговорам и заявила о важности установления устойчивого мира в регионе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova: "Azərbaycan Ermənistanla sülhə hazırdır"

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