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Милли Меджлис утвердил проект о наделении коммерческих судов новыми полномочиями

Милли Меджлис утвердил проект о наделении коммерческих судов новыми полномочиями Милли Меджлис принял законопроект о наделении коммерческих судов новыми полномочиями.
Милли Меджлис
26 декабря 2023 г. 12:54
Милли Меджлис утвердил проект о наделении коммерческих судов новыми полномочиями

Милли Меджлис принял законопроект о наделении коммерческих судов новыми полномочиями.

Как сообщает Report, это отражено в поправках к Гражданскому процессуальному кодексу, которые были рассмотрены в третьем чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно поправке, если между сторонами нет другого соглашения, суды будут выполнять вспомогательные функции в отношении арбитража.

Для выполнения судом вспомогательной функции могут обращаться сторона арбитражного соглашения или арбитражный суд.

После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis kommersiya məhkəmələrinə yeni səlahiyyətin verilməsinə dair layihəni təsdiqləyib

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