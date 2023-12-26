Милли Меджлис утвердил проект о наделении коммерческих судов новыми полномочиями

Милли Меджлис принял законопроект о наделении коммерческих судов новыми полномочиями.
Как сообщает Report, это отражено в поправках к Гражданскому процессуальному кодексу, которые были рассмотрены в третьем чтении на сегодняшнем заседании парламента.
Согласно поправке, если между сторонами нет другого соглашения, суды будут выполнять вспомогательные функции в отношении арбитража.
Для выполнения судом вспомогательной функции могут обращаться сторона арбитражного соглашения или арбитражный суд.
После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в III чтении.