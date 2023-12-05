Милли Меджлис утвердил изменения в административно-территориальное деление ряда районов

Милли Меджлис одобрил в третьем чтении законопроект "О внесении частичных изменений в административно-территориальное деление Агдамского, Джебраильского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского, Губадлинского, Лачынского и Шушинского районов Азербайдж

Милли Меджлис одобрил в третьем чтении законопроект "О внесении частичных изменений в административно-территориальное деление Агдамского, Джебраильского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского, Губадлинского, Лачынского и Шушинского районов Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, проект представил председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов.

Согласно проекту, села Малыбейли, Юхары Гушчулар и Ашагы Гушчулар, входящие в административно-территориальное деление Шушинского района, войдут в административно-территориальное деление Ходжалинского района.

Села Юхары Вейсялли и Агбашлы Физулинского района, село Юхары Мазра Джебраильского района, и село Алыджан Лачынского района будут упразднены, а их территории войдут в административно-территориальное деление Ходжавендского района.