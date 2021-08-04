Дисциплинарная комиссия парламента VI созыва провела пять заседаний

Обнародовано количество заседаний Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана с начала деятельности парламента VI созыва по настоящее время.

Обнародовано количество заседаний Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана с начала деятельности парламента VI созыва по настоящее время.

Об этом в ответ на запрос Report заявил секретарь Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Нурлан Гасанов.

Он отметил, что на сегодняшний день состоялось 5 заседаний комиссии: "Три из них были связаны с депутатами. Так, на двух проведенных заседаниях депутатам Бахрузу Магеррамову и Кенуль Нуруллаевой были объявлены выговоры.

На одном из заседаний комиссии было рассмотрено представление генерального прокурора Кямрана Алиева парламенту "О лишении депутатской неприкосновенности депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиза Адиль оглу Салимова" и принято заключение. Два других заседания были связаны с формированием состава комиссии и обсуждением Положения дисциплинарной комиссии".