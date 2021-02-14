Депутаты Милли Меджлиса выступили с заявлением по поводу письма сенаторов США Джозефу Байдену

Рабочая группа по американо-азербайджанским межпарламентским связям Милли Меджлиса страны выступила с заявлением

Рабочая группа по американо-азербайджанским межпарламентским связям Милли Меджлиса страны выступила с заявлением.

Как передает Report, оно связано с письмом, адресованным несколькими членами Сената США президенту страны Джозефу Байдену 9 февраля 2021 года.

В данном письме сенаторы критикуют Турцию, которая поддержала Азербайджан, восстановивший свою территориальную целостность, не выходя за рамки международного права.

Представляем вам заявление рабочей группы, которое является ответом на письмо, написанное на достаточно предвзятой основе:

“Письмо ряда сенаторов США, адресованное президенту страны Джозефу Байдену 9 февраля текущего года, вызвало у нас серьезное удивление и сожаление. В связи с этим члены рабочей группы по американо-азербайджанским межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджана заявляют:

- Американские сенаторы, поставившие свою подпись под указанным письмом никогда не призывали Армению, прекратить оккупацию территорий Азербайджана, признанных на международном уровне;

- Большинство сенаторов США никогда не выражали свою обеспокоенность по поводу осуществления этнической чистки против азербайджанского народа, изгнания сотен тысяч людей со своих родных земель, которые были вынуждены жить в качестве вынужденных переселенцев, грубого нарушения их человеческих прав, уничтожение и разграбление азербайджанских сел и городов, а также древнего и богатого культурного наследия Азербайджана;”

- Большинство из них никогда не осуждали многочисленные зверства Армении против азербайджанского народа, военные преступления, в том числе Ходжалинский геноцид, 29-ую годовщину которого мы будем отмечать через несколько дней;

- Требование уважения территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ и прекращения Арменией оккупации азербайджанских территорий отражено в резолюциях №822, 853, 874 и 884 Совета безопасности ООН, в пользу которых проголосовал, в том числе и официальный Вашингтон;

- Азербайджанская Республика в соответствии с международным правом освободила свои территории от оккупации во время 44-дневной Отечественной войны, чем обеспечила выполнение вышеуказанных резолюций СБ ОНН;

- Операция по принуждению к миру, начатая в ответ на очередную военную агрессию Армении осуществлялась в рамках границ Азербайджана, признанных на международном уровне;

- Обвинение американских сенаторов Азербайджана, восстановившего свою территориальную целостность, в решении конфликта является неприемлемым;

- Такого рода заявления и высказывания не служат миру и безопасности на Южном Кавказе, а наоборот могут воодушевить существующие в Армении радикальные и реваншистские силы снова напрячь ситуацию;

- Критика сенаторами США Турции, которая оказала политическую и моральную поддержку Азербайджану, уважающему нормы и принципы международного права, несправедлива;

- Растущая политизации темы прав человека вызывает серьезное беспокойство;

- Попытка сенаторов вмешиваться во внутренние дела Турции является неприемлемым шагом;

- В то время как, протестующие, незаконно проникшие в Конгресс США именуются “террористами”, а движение, которое 15 июля 2016 года пыталось военным путем свергнуть в Турции правительство, избранное демократическим путем, получает поддержку и представляется в качестве “защитника прав человек”, что является предвзятым подходом;

- Попытки обвинить Турцию, которая использует право на самооборону, чтобы предотвратить многочисленные региональные угрозы, борется с терроризмом внутри и за пределами страны, в борьбе с какой-либо этнической группой, обречены на провал;

- Мы высоко ценим стабилизирующую роль Турции на Южном Кавказе, а также ее роль в регионе, направленную на мир и экономическое развитие;

- Призываем американских сенаторов поддержать и внести вклад усилия Азербайджана и Турции, направленные на воцарение продолжительного мира и стабильности в регионе.